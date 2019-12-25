РИАМО – 25 дек. В новом электронном билете, который показали РЖД, содержится разрешение для пассажиров верхних мест сидеть на нижних в дневное время суток, сообщает РИА Новости.

В ролике про новый билет в качестве одного из примеров РЖД показали картинку бланка, на котором у пассажира верхнее место – 12.

«Место для вашего багажа – сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке», – говорится в описании.

Новый бланк электронного билета планируется ввести в первой половине 2020 года.

Тема прав пассажиров верхних и нижних полок широко обсуждалась в декабре 2017 года. Ряд СМИ сообщал, что РЖД разрешили пассажирам с нижней полки не пускать пассажиров с верхней. Федеральная пассажирская компания (дочернее предприятие РЖД) тогда разъяснила, что давно действует правило: пассажир поезда с верхней полки может сесть на нижнее место с согласия пассажира с нижней полки.