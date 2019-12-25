РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. В среду утром на автотрассе А-107 в Подольске образовалась пробка длиной почти 2 километра, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 10:45 на трассе А-107 образовалась пробка длиной около 2 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на Дорожную улицу. Средняя скорость движения составляет 10 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, проспект Ленина, Большая Серпуховская, Индустриальная, Свердлова и других.