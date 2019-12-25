РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 дек. Около 100 гектаров Акуловского водоканала в Королеве продолжат благоустраивать в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В 2019 году за счет целевого гранта, который выиграл Королев в рамках программы «Точки роста», началось благоустройство Акуловского водоканала. В 2020 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» продолжится благоустройство Акуловского водоканала. Общая площадь благоустройства территории составляет около 100 гектаров. Проект будет реализован в несколько этапов.

«Основная цель благоустройства – соединение частей города, создание благоустроенных комфортных зон для отдыха, обустройство современной инфраструктуры для комфорта жителей», – сказал министр благоустройства МО Михаил Хайкин.

На территории Акуловского водоканала уже выполнены работы по устройству уличного освещения, закуплены малые архитектурные формы.

Ввиду особого статуса Акуловского водоканала, как зоны санитарной охраны, благоустройство будет вестись максимально бережно, не нанося ущерб зеленым насаждениям сохраняя экологическую ситуацию в этой полосе.

«Основной принцип реорганизации территории – это ее благоустройство с учетом уже сложившихся функциональных зон. Здесь появится велопешеходная дорожка, она будет проходить вдоль всей территории, покрытие предполагает всепогодное использование для различных видов передвижения (пешеходного, велосипедного, скейтов, роликовых коньков)», - говорится в сообщении.

Также предполагается установка освещения на высоких опорах с использованием дополнительной подсветки деревьев.

Вдоль проезда Циолковского планируется зона размещения различных детских игровых и спортивных площадок, а также площадок для выгула собак. Верхний Комитетский лес станет территорией лесного массива в городе с прокладкой пешеходных тропинок и элементов освещения и подсветки.

Также локально будут размещать игровые зоны, зоны отдыха и зоны для выгула домашних животных.

Вокруг территории пруда в Юбилейном будет создана набережная в виде двухуровневого деревянного настила с прилегающей детской игровой зоной.

В зоне мемориала, посвященного памяти героям Великой Отечественной войны, будут отремонтированы существующие мощение и элементы освещения, запанирована высадка новых растений.