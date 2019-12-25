РИАМО - 25 дек. Девелопер Level Group планирует построить у станции метро «Верхние Лихоборы» на севере Москвы жилой комплекс площадью более 40 тысяч квадратных метров, пишет в среду газета «Коммерсант».

Планируемый к возведению комплекс будет расположен в районе Дмитровского шоссе. При этом саму территорию площадью 7,1 тысячи «квадратов» девелопер не покупает – она принадлежит структуре компании «Восток девелопмент».

«Согласно градостроительному плану земельного участка, Level Group построит на Дмитровском шоссе комплекс общей площадью 40,5 тысяч квадратных метров и гаражом на 166 машин», – говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, на участке возможно строительство проекта комфорткласса. Партнер «Метриума» Мария Литинецкая оценила стартовую стоимость квартир без отделки в 160-165 тысяч рублей за 1 квадратный метр.

Затраты на строительство всего комплекса оцениваются в 3,8-5,7 миллиарда рублей.