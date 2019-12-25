РИАМО – 25 дек. Компания Apple не уйдет с российского рынка из-за закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и другую технику, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Закон об установке российского программного обеспечения на смартфоны и технику вступит в силу 1 июля 2020 года.

«Я не думаю, что коллег (компанию Apple – ред.) это будет так ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодные решения. Им наш рынок крайне интересен. У нас сегодня преобладают продажи именно смартфонов. При этом есть и другие производители — и они, кстати, доминируют. Не каждый станет покупать Apple», — сказал Мантуров в интервью газете «Известия».

Он добавил, что в Китае давно перешли на такую практику и Россия к этому тоже технологически готова.

«Потребитель никак от этого не пострадает, и уж точно это никак не скажется на цене. У меня есть уверенность в качестве и надежности российских программных продуктов», — считает министр.

Он подчеркнул, что в России есть хорошие разработчики программного обеспечения мирового уровня.