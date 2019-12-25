РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Художник Илья Демченко совместно с коллегами из студии художественного оформления Максимом Демченко и Сергеем Салиным создали гигантскую 40-метровую снежинку на одном из полей в Подольске, чтобы поднять всем настроение и напомнить Деду Морозу про снег, сообщил «РИАМО в Подольске» сам Демченко.

«У нас становится традицией перед Новым годом делать перфоманс или флешмоб, видео, связанные с масштабным граффити на земле или на снегу для того, чтобы поднять всем настроение. В этом году снега вообще нет. Поэтому мы решили обыграть эту ситуацию, чтобы напомнить Деду Морозу и природе про снег. Когда мы рисовали на поле 40-метровую снежинку, мой напарник Сергей Салин даже взял с собой варган, на котором поиграл, вызывая снег», – сказал Демченко.

По его словам, рисовали снежинку около 3 часов, стараясь сделать максимально симметрично и аккуратно. В работе использовали опрыскиватели и краску на водной основе.

В прошлом году художники нарисовали огромную хрюшку-открытку на снегу в центре поля.