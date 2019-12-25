РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 дек. Мусор с контейнерной площадки в деревне Путилково Красногорска вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что с контейнерной площадки возле дома №11 на улице Сходненской несколько дней не вывозили мусор, в результате образовались навалы отходов.

«Региональный оператор рассмотрел ваше обращение и сообщает, что по указанному адресу по состоянию на 25 декабря вывоз отходов осуществлен», – сообщил исполнительный директор ООО «Рузский региональный оператор» Иван Козлов.

Он добавил, что согласно графику, твердые коммунальные отходы должны вывозить каждый день, раздельно накопленные отходы – раз в три дня.

«Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по заявке УК», – отметил Козлов.