РИАМО – 25 дек. Программу оптимизации в области здравоохранения в большинстве российских регионов нельзя считать успешной, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», – сказала Голикова в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

По ее словам, в произошедшем виновны «и центр, и регионы».

Голикова также отметила, что в настоящий момент необходимо думать об исправлении сложившейся ситуации.

Реформа системы здравоохранения в России стартовала в 2010 году. Предполагалось, что расходы оптимизируют за счет закрытия неэффективных больниц, а заработные платы медикам повысят. По итогам большинства показателей достигнуть не удалось.