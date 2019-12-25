РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 дек. Полицейские в Королеве будут нести службу в усиленном режиме в новогодние праздники, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Королев Оксана Еруновская.

С 27 декабря по 8 января на территории обслуживания УМВД России по Королеву будут проходить праздничные мероприятия, посвященные празднованию Нового года и Рождества Христова.

«В этот период сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме. Основные массовые мероприятия будут проводиться на площади ЦДК имени Калинина, на площади ДиКЦ «Костино», в парке отдыха в микрорайоне Юбилейный, в микрорайоне Текстильщик, на площади молодежного культурного центра в микрорайоне Первомайский», – сказала Еруновская.

Полицейские напоминают, что для запуска петард и салютов в городе определили площадки. Это зона Акуловского водоканала в границах Королева и территория юго-западной четверти сквера 2-го микрорайона, свободная от зеленых насаждений, расположенная между улицами Большая Комитетская и Нестеренко в 50 метрах на север от торца дома №1 по улице Папанина до асфальтированной пешеходной дорожки, проходящей через сквер.

Кроме того, полицейские проконтролируют соблюдение закона о тишине, нахождение несовершеннолетних в ночное время в общественных местах и соблюдение законодательства по продаже алкогольной продукции.

Ночное время закреплено на законодательном уровне и определено с 22:00 до 6:00.