РИАМО - 25 дек. Утром в среду в аэропортах Московского авиаузла отменены и задержаны 25 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задерживается три рейса, в Шереметьеве – четыре рейса. В аэропорту Домодедово восемь рейсов задержано и 10 отменено.

В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В среду в Московском регионе погода будет облачная с прояснениями, ожидается до 5 градусов тепла.