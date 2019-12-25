РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. В пяти многоквартирных домах микрорайона Климовск Подольска 26 декабря временно отключат свет из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Как сообщили Подольские электрические сети, 26 декабря будут производиться ремонтные работы. Во время их выполнения, с 13:00 до 16:00, не будет подаваться электроэнергия в многоквартирные дома микрорайона Климовск по следующим адресам: улица Ленина, дома №№28, 30; Октябрьский переулок, дома №№6, 8, 10», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.