РИАМО - 25 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев 26 декабря подведет итоги 2019 года в эфире телеканала «360», сообщается на странице пресс-службы губернатора и правительства региона в соцсети Instagram.

«26 декабря в 19:00 губернатор Московской области Андрей Воробьев подведет итоги года в эфире телеканала «360», — говорится в сообщении.

Вопросы губернатору можно задать с помощью хештега #вопросгубернатору в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

29 января Воробьев выступит с ежегодным обращением к жителям Подмосковья. Он расскажет о направлениях работы властей региона в 2020 году.