РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 дек. Концерт, посвященный памяти пианистки Элины Валиевой, проведут в хоровой школе «Алые паруса» в Красногорске, сообщил профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, музыкант Юрий Богданов на своей странице в Facebook.

Ранее Богданов сообщил, что 22 декабря во время отдыха в Будапеште пианистка Элина Валиева ушла из жизни в результате несчастного случая.

«В четверг, 26 декабря, в органном зале ДХШИ «Алые паруса» города Красногорска в 18:30 состоится концерт, посвященный светлой памяти Элины Валиевой. В концерте примут участие мои ученики, а также друзья Элины. Адрес школы: Красногорск, улица Ленина, дом №30В», – написал Богданов.

Элина Валиева была победителем множества российских и международных конкурсов, стипендиатом министерства культуры РФ, президента Республики Башкортостан, международной благотворительной программы Российского фонда культуры и международного благотворительного фонда «Новые имена», фонда РФ «Одаренные дети», фонда Розума. Пианистке было 27 лет.