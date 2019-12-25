РИАМО – 25 дек. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло экономику России, сообщает РИА Новости.

Путин на тот момент занимал пост премьер-министра РФ.

«Я как раз хочу сказать, что он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008-2009 годов. В этом смысле это во многом и его заслуга, несмотря на то, что мы придумали это или мы продумали это, все-таки благодаря только его политической воле это было создано», — сказал Кудрин.

По словам Кудрина, в стране в тот период не сокращались зарплаты, а пенсии выросли в два раза.

Сейчас в ФНБ направляют дополнительные нефтегазовые доходы, по состоянию на 1 декабря его объем составил 7,9 триллиона рублей.