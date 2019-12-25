РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. В Подольске разыскивают 15-летнюю Викторию Чирсову, которая ушла из дома шесть дней назад и не вернулась, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Викторию Чирсову 2004 года рождения, проживающую на улице Подольская. 19 декабря 2019 года она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась», – говорится в сообщении.

Рост Чирсовой 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные светлого цвета с синими кончиками, глаза серо-голубые. Была одета в темно-синее пальто, шарф с бело-черным узором в клетку, черные кроссовки.

Особые приметы: носит очки с прозрачными линзами, татуировка на руке с внутренней стороны запястья.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 02, дежурная часть УМВД России по Подольску: 8(496)763-02-63, дежурная часть 4 ОП 8(496)763-69-55.