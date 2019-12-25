РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 дек. Инспекторы ГИБДД Котельников 29 декабря будут проверять соблюдение водителями правил перевозки детей в ходе рейда в районе торгового центра «МЕГА Белая Дача», говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В рамках широкомасштабных мероприятий «Зимние каникулы» с целью повышения уровня дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних пассажиров автотранспорта 29 декабря в районе торгово-развлекательного центра «МЕГА Белая Дача» с 11:00 до 12:00 будет проведен очередной рейд «Детское кресло». Сотрудники ГИБДД проверят соблюдение водителями требований правил безопасной перевозки детей», – говорится в сообщении.

Рейд пройдет по адресу: Котельники, микрорайон Белая Дача, дом №8В.

Нарушения правил перевозки детей в ГИБДД всегда на особом контроле. Проводимые ежемесячные рейды показывают, что водители до сих пор перевозят детей без автокресел либо не пристегнутыми в автокресле.