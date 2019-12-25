РИАМО - 25 дек. Минувшей ночью в Подольске мужчина проколол шины у более чем 70 автомобилей, злоумышленник доставлен в отдел полиции, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В дежурную часть поступала информация о массовом повреждении шин автомобилей, припаркованных у одного из домов на улице Ленинградская в Подольске. Сотрудниками полиции доставлен в отдел местный житель 1973-го года рождения. По предварительной информации, повреждено более 70 автомобилей, точное количество устанавливается», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка.