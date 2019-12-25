РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Мужчина получил ожоги при возгорании в квартире на Большой Зеленовской улице в Подольске, в настоящее время пожар ликвидирован, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны округа.

Как сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, информация о возгорании в квартире на улице Большая Зеленовская, дом 31а, поступила в среду в 1:51.

«Пожар ликвидирован. В результате происшествия есть пострадавший – мужчина. Он получил ожоги», - сказал собеседник агентства.

Последствия пожара ликвидировали в 2:17. В тушении принимали участие четыре единицы техники и 16 человек.