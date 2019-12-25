РИАМО - 25 дек. В Москве женщине и трем мужчинам предъявили обвинение в незаконном сбыте черной икры рыб, занесенных в Красную книгу России, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

За нелегальный сбыт икры задержали 51-летнюю женщину, ее сына и еще двух соучастников. Мужчинам от 25 до 61 года.

«По данным следствия, не позднее декабря 2018 года женщина совместно с сыном и двумя соучастниками с целью извлечения материальной выгоды вступили в преступный сговор и организовали на территории города Москвы незаконный сбыт икры рыб осетровых видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации», — сказала Иванова.

Правоохранители провели около 20 обысков по местам проживания обвиняемых, в офисах и нежилых помещениях. Найдено и изъято более 450 килограммов икры рыб осетровых видов, деньги в сумме около 5 миллионов рублей, пластиковые карты и документы.

В ближайшее время задержанным определят меру пресечения. Устанавливаются соучастники преступления.