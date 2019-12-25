РИАМО - 25 дек. В Московском неизвестные вскрыли банкомат и украли из него порядка 7,5 миллионов рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Инцидент произошел ночью на улице Радужная, дом 13.

«В помещении магазина двое неизвестных повредили панель и сейфовые кассеты банкомата, после чего совершили кражу 7,39 миллиона рублей», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых разыскивают.