РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 дек. Свыше 50 соискателей подали заявки на премию в области культуры, индустрии развлечений, досуга и отдыха, социального и профессионального развития молодежи горокруга Красногорск, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Вручение наград лауреатам первой городской премии в области культуры, индустрии развлечений, досуга и отдыха, социального и профессионального развития молодежи горокруга Красногорск пройдет в ДК «Подмосковье» 26 декабря.

«На участие в конкурсе подали заявки более 50 соискателей в 14 номинациях. Победителей выбирали путем народного голосования», – говорится в сообщении.

Специальная номинация «Красногорск – это я» присуждается молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет, разрабатывающим и реализующим социально значимые проекты. Претенденты должны иметь устойчивую гражданскую позицию и быть лидерами общественного мнения.

«Главная цель мероприятия – развитие индустрии развлечений и досуга, создание комфортной среды для активного отдыха, саморазвития и реализации молодежи, пропаганды активной деятельности и вовлечение молодого поколения в социально-экономическую жизнь округа», – заключается в материале.