РИАМО – 25 дек. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой выплаты денег пенсионерам на проведение новогодних праздников, сообщает RT.

По словам депутата, «новогодний капитал» должен предоставляться одиноким пенсионерам, чтобы они могли купить продукты и атрибуты праздника.

«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется. Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России», – говорится письме Чернышова, направленном министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину.

Депутат подчеркнул, что празднование Нового года не должно наносить ущерба бюджету пенсионеров.