РИАМО – 25 дек. Из российской столицы с Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд в Крым, он прибудет в Симферополь утром 26 декабря, сообщает РИА Новости.

Поезд проедет по железнодорожной части моста через Керченский пролив.

«По данным оператора поезда – компании «Гранд Сервис Экспресс», – на него купили 974 билета. Стоимость проезда стартует от 2,9 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Поезд приедет в Симферополь утром 26 декабря, в пути состав будет следовать 33 часа.

Регулярные перевозки в Крым выполняют именные составы дальнего следования «Таврия».

Президент РФ Владимир Путин дал старт движению пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста 23 декабря.