РИАМО - 25 дек. Станция МЦД-2 Остафьево находится в финальной стадии готовности, основные строительные работы завершились, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Новая станция Остафьево Курского направления Московской железной дороги находится в финальной стадии готовности. Остановочный пункт расположен между станциями Щербинка и Силикатная МЦД-2 Курско-Рижский. Станция будет включать в себя две пассажирские платформы и конкорс с турникетной и кассовой зоной, с эскалаторами и лифтами для маломобильных пассажиров», – говорится в сообщении.

Станция находится в Новомосковском округе. У жителей ближайших территорий пока нет станции метро в пешей доступности.

Движение по первым двум маршрутам МЦД Белорусско-Савеловский (Одинцово – Лобня) и Курско-Рижский (Нахабино – Подольск) запустили в ноябре. На двух диаметрах расположены 57 станций.

Оплатить проезд на МЦД можно картой «Тройка», также можно пользоваться всеми льготами по социальным картам. Пассажирам МЦД доступна бесплатная пересадка на станции метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо валидировать карты на вход и выход со станций диаметров.

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