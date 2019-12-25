РИАМО - 25 дек. В Москве выдали разрешение на строительство котельной в ЖК «Марьино Град», она обеспечит жилой комплекс теплом, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Строящаяся котельная будет иметь три котла теплопроизводительностью 5,2 МВт каждый. Разрешение на строительство действует до 23 мая 2020 года», – сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Представитель техзаказчика Capital Group отметил, что это важный шаг к получению врезки в газопровод и поставки газа, а также подаче заявки на разрешение на ввод корпусов жилого комплекса.

Сейчас теплоснабжение ЖК обеспечивают по временной схеме – техзаказчик установил необходимое количество газгольдеров.

Capital Group подписала договоры о выполнении функций технического заказчика в ноябре 2017 года для достройки проблемных ЖК «Марьино Град», ЖК «Спортивный квартал», ЖК «Спорт Таун».