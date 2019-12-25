РИАМО - 25 дек. В подмосковном бюджете на следующий год предусмотрели 5 миллиардов рублей на финансирование мероприятий по ликвидации мусорных полигонов и свалок, сообщил в интервью РИАМО председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Всего на сферу экологии в 2020 году будет выделено 18 миллиардов рублей, из них 5 миллиардов пойдет на ликвидацию полигонов и несанкционированных свалок. Отдельно стоит отметить, что мы впервые начали предусматривать в бюджете средства на содержание полигонов после рекультивации. Так, на «Кучино», где рекультивация вскоре завершится, предусмотрено по 280 миллионов рублей на 2020-2022 годы», - сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что Подмосковье последовательно переходит от работы по срочному закрытию полигонов к облагораживанию этих объектов и прилегающих к ним территорий.

Брынцалов добавил, что на территории Московской области ежегодно захоранивалось порядка 11,1 миллиона тонн твердых коммунальных отходов, или 20% всего мусора в стране. Остаточная вместимость действующих в Подмосковье полигонов практически исчерпана, из-за чего возникла необходимость в масштабной модернизации данной сферы.

В этом году Подмосковье перешло на раздельный сбор твердых бытовых отходов. На сегодняшний день в регионе установлено более 91 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора. Жители активно поддержали нововведение и продемонстрировали ответственное отношение к экологии.

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