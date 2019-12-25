РИАМО - 25 дек. В Пресненском районе Центрального округа столицы по программе реновации новые квартиры получат жители 13 пятиэтажных домов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Программа реновации в районе Пресненский стартовала чуть больше месяца назад, и на данный момент жители уже 13 пятиэтажек осматривают предложенные городом новые квартиры в стартовой новостройке по адресу: Мукомольный проезд, дом 2», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

На первом этаже дома откроется детский сад. Во внутреннем дворе оборудованы детские и спортивные площадки, предусмотрены наземная и подземная парковки. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили.

Как в свою очередь отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, всего с момента старта программы в районе Пресненский 811 семей получили от сотрудников департамента письма с предложением равнозначных квартир.

«Меньше чем за 1,5 месяца 589 семей, это больше 73%, переселяющихся жильцов микрорайона Камушки предоставили полные пакеты документов для подготовки договоров на новые квартиры. На сегодняшний день с семьями заключено более 200 договоров, еще 100 семей приглашены для оформления документов в ближайшее время», – пояснил Гаман.

В районе Пресненский в реновацию включено 52 дома, подобрана одна стартовая площадка, подбор новых продолжается.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.