РИАМО - 25 дек. В поселке Барвиха Одинцовского городского округа полицейские задержали женщину, подозреваемую в сбыте около 2 килограммов героина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий задержана 39-летняя уроженка одной из республик ближнего зарубежья, которая сбывала наркотик с помощью тайников-закладок. При досмотре в сумке женщины нашли 13 свертков с героином общим весом около 1,6 килограмма.

«В телефоне злоумышленницы обнаружили адреса мест закладок наркотиков, расположенных в поселке Шульгино и поселке Барвиха. В них нашли еще два пакета с наркотиками. Всего изъято около 1,8 килограмма героина», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело. Задержанной грозит лишение свободы на срок до 20 лет.