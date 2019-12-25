РИАМО - 25 дек. Для термического обезвреживания отходов в Подмосковье построят четыре завода, их открытие состоится не ранее 2021 года, сообщил в интервью РИАМО председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Открытие заводов по термической обработке в Подмосковье намечено не ранее 2021 года. Так, в городском округе Воскресенск, вблизи деревни Свистягино, будет действовать завод мощностью 700 тысяч тонн в год. Подобные заводы появятся также в городских округах Наро-Фоминский, Богородский, Солнечногорск», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что с 2021 года на заводы термического обезвреживания отходов в Подмосковье будут ежегодно направлять около 1,4 миллиона тонн мусора из Москвы.

В начале 2019 года Подмосковье перешло на раздельный сбор мусора, став пионером в Московском регионе. Столица перейдет на раздельный сбор с 2020 года.

«У нас с Москвой есть договоренности – власти столицы приняли решение о досрочном переходе к раздельному сбору мусора, кроме того, наш бюджет получил от Москвы компенсации», - уточнил Брынцалов.

C 2013 года в Московской области закрыли 27 объектов по обращению с отходами старого формата. За счет бюджета и инвесторов предусмотрено строительство 12 комплексов по переработке отходов, такие объекты уже открылись в Коломенском округе и Егорьевске. В следующем году планируется открыть еще шесть КПО.

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