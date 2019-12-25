РИАМО - 25 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с председателем городского исполнительного комитета Минска Анатолием Сиваком, перед встречей был подписан план сотрудничества Беларуси и российской столицы на 2020-2022 годы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мэр Москвы отметил давнее сотрудничество двух городов в транспортной сфере, торговле, промышленности и социальной политике.

«Надеюсь, что ваш (Сивака – ред.) приезд в Москву даст еще один толчок к углублению наших связей на благо жителей Москвы и Минска», — сказал Собянин.

Сивак поблагодарил мэра Москвы за гостеприимство и выразил заинтересованность в большем обмене опытом между администрациями двух городов.

Перед встречей был подписан план сотрудничества Республики Беларусь и правительства Москвы на 2020–2022 годы. В частности, стороны договорились проводить совместные мероприятия в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарно-культурной и социальной сферах. К примеру, в 2021 году будут организованы Дни Москвы в Республике Беларусь, а в 2022-м — Дни Минска в Москве.

Белоруссия уже много лет занимает четвертое место по объемам взаимной торговли среди зарубежных партнеров Москвы. В прошлом году товарооборот между российской столицей и Республикой Беларусь составил 7,3 миллиарда долларов.

Значительная доля белорусских товаров в Москве — это продукты питания. За девять месяцев этого года объем продовольственных поставок в российскую столицу увеличился на 16% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и составил 1,3 миллиарда долларов. Белорусские товары реализуют 219 специализированных магазинов. В этом году в Москве прошло 14 ярмарок белорусских товаров.

В распоряжении комплекса сельского хозяйства Москвы есть 3,7 тысячи единиц техники белорусского производства. Среди них 765 грузовых автомобилей на шасси Минского автомобильного завода, 608 самоходных машин «Амкодор» и 2316 тракторов на шасси «Беларус». «Мосгортранс» использует 362 единицы техники из Белоруссии. Среди них 69 автобусов МАЗ, 195 троллейбусов БКМ и 98 единиц спецтехники. Объединенная энергетическая компания использует 3860 силовых трансформаторов производства Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова.

Кроме того, белорусские специалисты принимали участие в строительстве Калининско-Солнцевской линии метро. Также ОАО «Минскметропроект» принимало участие в разработке документации первого участка Некрасовской линии — от станции «Некрасовка» до станции «Косино».

В этом году московские учащиеся и педагоги посетили 20 мероприятий в Белоруссии. Москва приняла 12 белорусских делегаций. Минские школьники постоянно участвуют в олимпиаде мегаполисов, которая каждый год проходит в российской столице. В этом сезоне они вновь заняли второе место.