РИАМО - 25 дек. Со среды в столице временно изменится схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта в связи с новогодними представлениями, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Автобусы М5 будут курсировать от Нагорного бульвара до улицы Балчуг, а автобусы № 158 — от 3-го Павелецкого проезда до улицы Балчуг. Изменения действуют с 08:00 и до окончания общероссийской новогодней елки в Кремле», – говорится в сообщении.

С 08:40 автобусы № 207 после улицы Маргелова будут сворачивать на улицу Авиаконструктора Сухого и Маршала Шапошникова, после чего поедут по обычной схеме.

Автобусы № 818 на отрезке между улицами Гризодубовой и Маршала Шапошникова будут сворачивать на улицу Авиаконструктора Сухого, а автобусы С23 от Дворца спорта «Мегаспорт» в обоих направлениях будут проезжать через улицу Авиаконструктора Сухого и улицу Маргелова, после чего отправятся по своему обычному маршруту.

С 11:00 до 16:00 бесплатные автобусы Э не будут заезжать на Ходынский бульвар и в 1-й Ходынский проезд. Остановка у Дворца спорта «Мегаспорт» временно разместится на улице Авиаконструктора Сухого — там, где останавливаются автобусы № 84, 101, 207, С23, едущие в сторону улицы Гризодубовой. Изменения действуют до окончания праздничных мероприятий во Дворце спорта «Мегаспорт».

Автобусы Э будут бесплатно перевозить зрителей новогодних представлений во дворце спорта c 25 декабря по 7 января. Они будут отправляться от остановки «Станция метро «Динамо» на Ленинградском проспекте. Попасть туда можно, выйдя со станции метро «Динамо» (выход № 1) и со станции «Петровский парк» (выход № 3). На этой же остановке пассажиров забирают и высаживают автобусы Т29, № 22, 84, 105, 110, 818.

Зрителей новогодних представлений довезут до остановки «Станция метро «ЦСКА» на Ходынском бульваре. Здесь же останавливаются автобусы № 207, 818 и С23.

Время работы автобусов Э: 25 и 27 декабря с 11:00 до 23:30; 28, 29 и 30 декабря с 11:00 до 22:30; 31 декабря с 11:00 до 17:30; 2, 3, 4, 5 и 6 января с 11:00 до 22:30; 7 января с 16:00 до 22:30. Во время представлений автобусы ходить не будут.