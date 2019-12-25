РИАМО - 25 дек. Пассажирка столичного метро упала под поезд на станции «Пушкинская», ее передали прибывшим сотрудникам скорой помощи, сообщил РИАМО представитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Около 07:45 на станции метро «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена с платформы на путь под прибывающий электропоезд упала девушка», – говорится в сообщении.

Ее оперативно вытащили на платформу. Сотрудники полиции, дежурившие на станции, вызвали скорую помощь. Пострадавшую передали прибывшим врачам.

По факту инцидента в настоящий момент проводится проверка.

Из-за падения пассажира движение на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена прерывалось. Сейчас движение уже восстановили и ввели в график.

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