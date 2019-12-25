РИАМО - 25 дек. На Таганско-Краснопресненской линии метро ввели в график движение поездов, сбой произошел из-за падения пассажира на пути, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее на Таганско-Краснопресненской линии от станции «Беговая» до «Таганской» прервалось движение поездов из-за пассажира на путях, в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позже движение было восстановлено, но для введения его в график требовалось некоторое время.

«Движение на Таганско-Краснопресненской линии введено в график», — говорится в сообщении.