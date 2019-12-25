РИАМО - 25 дек. За прошедшие сутки в Московской области сообщения о «минировании» получили три железнодорожные станции, филиал МГОУ в Мытищах и аэропорт Шереметьево, сообщается на сайте областного ГУ МЧС РФ.
«Поступил анонимный звонок с угрозой минирования станций «Подольск», «Долгопрудная» и «Водники». Эвакуация не проводилась, усилены меры безопасности», – говорится в сообщении.
Объекты обследовали кинологи, вызов оказался ложным.
Также сообщения об угрозе взрыва поступили в Измайловский суд и филиал МГОУ в Мытищах. Там прошла эвакуация около 2 тысяч человек. После проверки оказалось, что вызов был ложный.
Анонимные сообщения с угрозами поступали также в аэропорт Шереметьево, на графике вылетов и прилетов это не отразилось.
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