РИАМО - 25 дек. Движение на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена прерывалось из-за падения пассажира на пути, в данный момент движение восстановлено, сообщается в Twitter-аккаунте метро Москвы.

Утром в среду на Таганско-Краснопресненской линии не было движения поездов от станции «Беговая» до станции «Таганская» из-за пассажира на путях. В обратном направлении поезда также следовали с увеличенными интервалами.

«Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено. Для вхождения в график понадобится некоторое время», – говорится в сообщении.