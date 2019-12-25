РИАМО - 25 дек. Специалисты центра занятости «Моя карьера» проконсультировали и помогли в трудоустройстве более чем 180 тысячам москвичей, особое внимание уделяют вопросам трудоустройства людей с инвалидностью, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За последние восемь месяцев центр занятости «Моя карьера» провел консультации и помог в поисках работы 183 тысячам горожан. Сегодня в банке данных центра занятости населения числится порядка 136 тысяч вакансий, из них 3974 — для людей с ограниченными возможностями, 1690 подходят для молодых людей, которые только начинают свой карьерный путь», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что большинство вакансий представлено организациями, работающими в сфере строительства, транспорта, торговли, государственного управления и административной деятельности.

Центр «Моя работа» выстраивает долгосрочные партнерские отношения с крупными работодателями и реализует новые подходы по подбору персонала. Например, проводит открытые отборы, которые значительно облегчают процесс поиска новых сотрудников.

Кроме того, центр активно развивает дистанционный сервис по подбору персонала. Сегодня карьерные консультанты могут получить достоверную информацию о соискателях через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) — узнать СНИЛС, ИНН, проверить москвича по базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП, установить подлинность его паспорта.

Ракова подчеркнула, что сотрудники центра «Моя работа» уделяют особое внимание вопросам трудоустройства людей с инвалидностью. Так, с августа 2019 года там реализуется уникальный проект «Топ-100 резюме». Работодателю предоставляется полноценная база персонализированных резюме горожан с ограниченными возможностями, которые были составлены карьерными экспертами, а также сопроводительное письмо с результатами тестирования личностных компетенций и качеств соискателя.

Кроме того, два раза в месяц открывает двери клуб соискателей с инвалидностью «Хочу работать». В нем эксперты проводят тренинги и мастер-классы. На каждую встречу клуба приходят около 10 работодателей, которым соискатели могут отдать свои резюме и задать вопросы о вакансии. В этом году провели 18 встреч, в которых приняли участие более 190 компаний-работодателей.

«Еще один социально значимый проект центра — это реализация пилотной программы по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста. Она помогает людям в возрасте 50 лет и старше освоить новые компетенции, расширить свои профессиональные навыки и остаться конкурентоспособными на рынке труда», — добавила Ракова.

Она уточнила, что занятия проходят в лучших учебных заведениях, оснащенных современными компьютерами, интерактивными досками и наглядными учебными пособиями. Сейчас в программе участвуют порядка 3840 человек. Они получили направление на профессиональное обучение или повышение квалификации.

Сегодня в список актуальных требований работодателя все чаще входит не только профессиональный опыт, но и определенные личностные компетенции и качества характера соискателя. Например, коммуникабельность, стрессоустойчивость, ответственность и внимательность. В центре «Моя работа» любой желающий может побывать на бесплатных обучающих и мотивирующих занятиях.

На сегодняшний день у горожан наиболее популярны такие тренинги, как «Резюме — визитная карточка соискателя», «Как найти работу мечты», «Механизмы стрессоустойчивости: способы и методы саморегуляции», а также четырехдневный марафон «Мастерская трудоустройства». Всего в этом году в центре провели 1272 занятия, которые посетили около 12,5 тысячи человек. В будущем планируется организовать тренинги «Мотивационное письмо против сопроводительного», «Поиск работы как бизнес-процесс» и «Нетворкинг — ключ к успешной карьере».

Кроме того, можно было бесплатно пройти более 30 профессиональных тестов и оценить уровень своих знаний и компетенций. Например, узнать уровень владения английским языком, 1C, PHP и Java. Если результат тестирования неудовлетворительный, карьерный консультант выдает соискателю направление на профессиональное обучение.

Получить индивидуальную помощь в трудоустройстве, а также обратиться за консультацией к карьерным экспертам горожане могут в центре занятости населения «Моя работа» ежедневно с 09:00 до 20:00. Он находится по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1.