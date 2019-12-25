РИАМО - 25 дек. За 10 месяцев 2019 года объем несырьевого экспорта московских компаний вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, больше всего Москва поставляет товаров в Великобританию, Казахстан и Белоруссию, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что общий объем несырьевого неэнергетического экспорта составил 21,9 миллиарда долларов.

«Больше всего за границу поставляют механического оборудования, техники и компьютеров. С января по октябрь было отправлено подобных товаров на сумму 4,9 миллиарда долларов», — отметил Ефимов.

В Великобританию столичной продукции продано на сумму 3,4 миллиарда долларов, в Казахстан — на 2,11 миллиарда. Белоруссия закупила товаров на 2,1 миллиарда долларов, Турция — на 1,6 миллиарда, а США — на 1,5 миллиарда.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров добавил, что экспорт Москвы становится более разнообразным. Это стало возможным благодаря тому, что экспортом занимается все больше крупных промышленных предприятий.