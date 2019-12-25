Завод «Полет-Хронос» является одним из старейших в России. Здесь создаются уникальные морские приборы точного времени, часы для подводников, капитанов дальнего плавания, представителей силовых структур и даже знаменитостей вроде Федора Конюхова. Корреспонденты РИАМО побывали на предприятии, узнали, верят ли его сотрудники в приметы и узнали как течет время.

Секундомер для космонавта и вековые традиции

По словам директора по развитию завода «Полет-Хронос» Алексея Ткаченко, история предприятия берет начало в 1929 году. Долгое время оно являлось частью «Первого московского часового завода имени Кирова». Оборудование тогда закупили в Америке и первое время выпускали карманные часы.

Однако уже в военные годы, когда производство переживало не лучшие времена, часть оборудования была вывезена из Москвы, а на заводе наладили производство взрывателей для мин. После войны здесь создавались устройства для летчиков и штурманов.

«История завода – это история создания часовой индустрии страны», - с гордостью отмечает Ткаченко.

В 1965 году на свет родились часы-секундомер «Стрела», которые космонавт Алексей Леонов использовал при выходе в открытый космос. В советский период завод зарабатывал валютную выручку для страны, поскольку большинство изделий продавалось за границу.

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Золотые корпуса и циферблаты-картины

Сейчас предприятие «Полет-Хронос» производит наручные часы - около 50 тысяч изделий в год.

«Сначала за дело берется дизайнер, а инженер делает чертеж, затем производятся детали. Сборка - ювелирная работа, которая выполняется только вручную», - делится сотрудник.

Иногда вместо привычной стали для корпуса используют золото и серебро. На циферблаты наносят даже картины в миниатюре: на них расцветают цветы, появляются портреты известных политиков.

На заводе работают и с индивидуальными заказами – так, для офицеров крейсера «Петр Великий» создали часы с изображением их корабля. Пару раз мастерам доводилось выпускать часы, стрелка которых откручивает время назад или, например, с делениями на 24 часа.

В продаже есть даже часы для подводников, которые выдерживают погружение на глубину более тысячи метров.

«Для проверки на прочность имеется прибор, который мы шутя называем «убийцей часовых механизмов», - рассказывает Алексей, - в него помещают несколько десятков часов, наполняют водой и нагнетают давление. Если корпус негерметичен – вода проникает внутрь».

Так же на предприятии используют термические шкафы, где часы проверяют в разных температурных режимах.

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Старожил «домашнего» завода

Попадая на завод, первым делом замечаешь почти по-домашнему уютную обстановку. В кабинетах есть зеленые уголки и аквариумы, а еще здесь живет кошка по имени Багира.

Всего на предприятии работает около 80 человек. Многие из них знают друг друга годами, что тоже делает обстановку в коллективе почти семейной. Самым опытным мастером является 94-летний Василий Семенович Новиков.

«Ремесло я начал постигать сразу после школы, когда впервые пошел работать на завод. Сначала набивал руку, потом начал подмечать тонкости. Так и нашел дело всей своей жизни», - с ностальгией вспоминает он.

На плечах мастера лежит самая сложная задача: он занимается сборкой морских хронометров - приборов для определения точного времени, служащих навигационной безопасности судна. В них более 1,5 тысячи деталей, каждая из которых производится в стенах мануфактуры. На изготовление одного такого прибора уходит больше года.

На сегодняшний день приборы завода установлены на всех военных и гражданских кораблях России.

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Путешествие во времени

Продукцию завода практически не найти в магазинах – большинство часов делается под заказ. Особой популярностью пользуются наручные часы с инициалами для подарков. В среднем цена за часы колеблется от двух до 75 тысяч рублей, но некоторые эксклюзивные модели продаются даже за 1,5 миллиона рублей.

«Говорят, часы нельзя дарить. Но я думаю, что такой презент не к разлуке, а к счастью! Ненужные люди не проходят проверку временем», - считает Ткаченко.

Из-за эксклюзивности изделий большинство часов люди покупают именно в подарок. Клиенты у «Полет-Хронос» самые разнообразные: и силовые структуры с ведомствами, и такие госкорпорации, как «Роскосмос», и городские администрации. Часы от предприятия есть в коллекции премьер-министра Индии, музыканта Владимира Преснякова, путешественника Федора Конюхова.

«Прекрасно, что частички нашего труда путешествуют по миру и приносят людям радость», - говорит генеральный директор предприятия Лариса Михайловна Мартынова.

Особой популярностью пользуются часы с российской символикой у покупателей из Китая и Вьетнама, а яхтенные таймеры завода любят использовать известные яхтсмены, участвуя в международных регатах.