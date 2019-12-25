РИАМО - 25 дек. В Московском зоопарке появился на свет детеныш редкого суматранского орангутана, который занесен в Международную Красную книгу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Это один из самых редких приматов планеты. В природе их можно встретить только на Суматре – крупном индонезийском острове», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в природе численность данных животных продолжает неуклонно снижаться. Сейчас их насчитывается порядка 14 тысяч особей. Обезьяны обитают в зарослях тропических лесов и почти все время проводят на деревьях. Они редко спускаются на землю из-за хищников, в основном тигров.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила важность создания стабильной резервной популяции этого вида в зоопарках мира.

«Наши специалисты уже многие годы работают с суматранскими орангутанами и регулярно получают здоровое потомство. Подросших детенышей мы передаем в ведущие зоопарки Европы и России. Например, у 25-летней самки Чави – именно у нее в декабре появился детеныш – последнее потомство было в 2010 и 2012 годах. А ее мать, 41-летняя самка Чапи, за свою жизнь родила пятерых детенышей», – отметила Акулова.

Средняя продолжительность жизни суматранских орангутанов на воле составляет 25 лет, однако в зоопарке животные нередко могут прожить и до 60 лет.