РИАМО - 25 дек. В среду в Московском зоопарке стартует акция «В зоопарке ждут подарки», по 31 декабря любой желающий может подарить животным полезные игрушки, а взамен получить бесплатный билет в зоосад, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Поздравить с Новым годом можно больших панд, рысей, волков, попугаев, сурикатов, мангустов, морских котиков, львов, тигров и других зверей. Принимать подарки будут у главного входа с 09:00 до 16:00», - говорится в сообщении.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова отметила, что традиционно к Новому году для гостей зоосада придумывают приятные сюрпризы. На этот раз у всех желающих есть возможность погулять по зимнему зоопарку и понаблюдать за жизнью его обитателей, не покупая билет.

«Участники акции «В зоопарке ждут подарки» смогут порадовать животных новой игрушкой. Зоологи и орнитологи подготовили специальный список желаний. В него вошли те вещи, которые понравятся нашим зверям и птицам. Их можно купить в большинстве зоомагазинов города. Подарок не должен быть дорогим. Главное, чтобы он принес нашим питомцам пользу и радость», — заявила Акулова.

Например, силиконовые кольца, которые обычно покупают для домашних питомцев, станут отличным презентом для кустарниковых собак. Такие игрушки тренируют жевательные мышцы и массируют десна хищников. Морские котики с удовольствием поиграют с обычным волейбольным мячом.

Полярным, красным и гривистым волкам можно подарить резиновые или силиконовые игрушки в виде гантелей. Зоологи подвесят их на ветки деревьев, чтобы животные могли охотиться.

Сурикатов и мангустов можно на несколько часов занять игрушками, внутри которых спрятано лакомство — они непременно доберутся до угощения. А в подарок для попугаев гостям предлагают приобрести канатные лесенки, по которым птицы любят лазать и прыгать.

Чтобы принять участие в акции «В зоопарке ждут подарки», нужно передать подарок волонтерам зоосада в специальном пункте у главного входа. Взамен посетители получат право бесплатного прохода на территорию.