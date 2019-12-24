РИАМО - 24 дек. Составлен список самых крупных детских садов, построенных в Московской области в 2019 году, самое большое учреждение рассчитано на 360 мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики региона.

«Всего в 2019 году в Подмосковье были возведены 17 детских садов, построенных компаниями в рамках жилых кварталов за собственные средства. Совокупная мощность ДОУ составляет около 2,5 тысяч мест», — говорится в сообщении.

Самым большим оказался детсад на 360 мест в Люберцах. Застройщик - ГК «Самолет». Второй по объему созданных мест детский сад также был возведен в Люберцах - 250 мест. Застройщик также ГК «Самолет».

Детский сад на 225 мест построили в Ленинском горокруге. Застройщик - ООО «Купелинка Девелопмент». Там же появилось учреждение на 200 мест, построенное ГК «ПИК». Еще один детсад на 200 мест теперь есть Одинцовском округе, застройщик — ФСК.

Новые детские сады в 2019 году также были построены в Красногорске, Лобне, Домодедове и других округах.

«Из 17 детских садов, построенных инвесторами в 2019 году, 12 переданы в муниципальную собственность. Таким образом благодаря реализации принципов комплексной застройки в муниципальных детских садах было создано 1725 мест и еще 710 мест – в частных садиках», - резюмировала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.