РИАМО - 24 дек. В Подольске открыли центр по ремонту и обслуживанию отечественных тракторов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Центр по техническому обслуживанию и ремонту тракторов марки «Кировец» открылся в целях развития производственно-технического обеспечения АПК региона. Торжественное открытие состоялось в рамках соглашения между министерством и инженерно-технологическим центром «Мособлагроснаб», подписанного в июле этого года на выставке «День поля», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

На открытии центра присутствовали сотрудники Минсельхозпрода Подмосковья, глава Петербургского тракторного завода, представители муниципальных образований региона, руководители сельскохозяйственных организаций, агрохолдингов, которые имеют в своей линейке технику производства петербургского завода.

«Работа центра – это гарантийное качество ремонта и обслуживания поставляемых нашим аграриям питерских тракторов. Это внедрение современных энергоэффективных и энергосберегающих технологий в производстве сельхозпродукции. Также это выгодные ценовые условия для наших сельхозпроизводителей при покупке машин», - отметил Разин.

По словам министра, непосредственный контакт производителя и потребителя поможет учесть замечания по работе тракторов при создании новых модификаций.

Разин напомнил, что по договору сельскохозяйственным товаропроизводителям области осуществляются поставки техники со скидкой в размере 5% дополнительно к общей скидке в размере 15%.

В рамках открытия нового центра состоялась демонстрация зарекомендовавших себя на полях комбайнов и тракторов, а также презентация новейших образцов высокоэффективных сельхозмашин «Кировец».