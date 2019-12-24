РИАМО - 24 дек. Посетители музея «Новый Иерусалим» теперь могут воспользоваться бесплатным мультимедиа-гидом с технологией дополненной реальности на базе платформы «Артефакт», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«Мультимедийный гид расскажет историю 45 экспонатов из собрания музея. Более 40 их них находятся в постоянной экспозиции «Русское искусство. Церковное и светское искусство XVI — начала XX веков», остальные — на временной выставке «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья», — говорится в сообщении.

В 2019 году «Новый Иерусалим» стал победителем конкурса, проведенного министерством культуры РФ в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Результатом конкурса стало создание мультимедиа-гида на русском и английском языках.

Чтобы воспользоваться мультимедиа-гидом, необходимо скачать мобильное приложение «Артефакт». Приложение доступно в App Store и Google Play. В пространстве экспозиции необходимо открыть выставку в приложении и нажать кнопку «Распознать». Предметы, доступные для распознавания приложением, помечены стикерами AR. Далее нужно навести телефон на экспонат с наклейкой AR.