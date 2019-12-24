РИАМО - 24 дек. ООО «ПК «Геопром» откроет в Московской области новое производственное предприятие, на нем создадут 90 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Объем инвестиций в проект составит 70 миллионов рублей.

«В Химках инвестор запустит производственную площадку по изготовлению сварных металлоконструкций для ЖКХ, дорожных служб и других отраслей народного хозяйства», — говорится в сообщении.

Компания «Геопром» производит металлические изделия для ограждений набережных, дорожных ограждений, световых опор. Продукция компании востребована в Московском регионе. В частности, предприятие является участником программы «Мое Подмосковье», в рамках которой изготовляло продукцию для оформления парков и парковых зон Московской области.

«Корпорация развития Московской области помогла найти оптимальный вариант запуска нашего инвестиционного проекта. В частности, сейчас мы совместно с КРМО и администрацией Химок готовим документы для участия в региональной программе по выделению земельного участка без торгов. Это позволит сократить начальные инвестзатраты и повысить эффективность реализации проекта», - сказал генеральный директор ООО «ПК «Геопром» Александр Тутин.

Производство рассчитывают запустить в следующем году.

«В текущем году Корпорация развития Московской области привлекла в регион более 20 новых резидентов с общим объемом заявленных инвестиций в 11 миллиардов рублей. Новые резиденты планируют создать свыше 1,8 тысячи новых рабочих мест. Таким образом, мы видим, что инициатива областного правительства по созданию отдельного института для привлечения в регион промышленных инвесторов работает и дает необходимые результаты», - подчеркнул заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.