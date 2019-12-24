РИАМО - 24 дек. В предпраздничные и праздничные дни электропоезда всех направлений МЖД будут курсировать по измененному графику, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«Это ежегодные корректировки расписания электричек, которые вносят ЦППК и МЖД в связи с изменением пассажиропотока в эти дни. Главный принцип: увеличить количество рейсов в область накануне праздников, а 7 и 8 января — в Москву. Также в графики движения некоторых поездов будут внесены дополнительные точечные корректировки», — говорится в сообщении.

Режим движения поездов: 30, 31 декабря — по расписанию пятницы, с 1 по 6 января — по расписанию субботы, 7, 8 января — по расписанию воскресенья.

Для удобства пассажиров на ряде маршрутов в новогодние каникулы запустят дополнительные рейсы. В новогоднюю и рождественскую ночь поезда на Киевском, Павелецком, Казанском, Ярославском и Горьковском направлениях будут курсировать дольше. Для этого в расписание некоторых пригородных поездов внесены изменения.

В праздничные новогодние дни по ряду направлений введены дополнительные поезда. Например, 31 декабря поезд Москва (Киевский вокзал) – Калуга-1 отправится в 14:38. В 16:10 в этот же день отправится поезд до Рязани с Казанского вокзала столицы.

Пассажиров просят заранее ознакомиться с актуальным расписанием на официальном сайте компании, станциях или в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».