РИАМО - 24 дек. В Подмосковье пресекли незаконное производство алкоголя, которое располагалось в городских округах Пушкинский и Подольск, сообщается на сайте МВД России.

«В рамках ранее возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ, в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции в Ильменском проезде Москвы задержан 55-летний житель столицы, который разгружал свыше 1,5 тысяч бутылок поддельного алкоголя. Полицейские установили, что данный товар незаконно производится на территории Московской области», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При обыске было обнаружено свыше 42 тысяч литров винного материала, более 30 тысяч бутылок вина, 52 тысячи единиц пустой тары, 1,4 тысячи литров спирта, а также коробки, этикетки, фурнитура и технологическое оборудование, которое использовалось в противоправной деятельности. Предварительная стоимость изъятого превышает 22 миллиона рублей.

В одном из цехов находились семь граждан государств ближнего зарубежья, их задержали.

В отношении предполагаемого организатора подпольного производства избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.