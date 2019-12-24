РИАМО - 24 дек. Присоединенные к Москве в 2012 году новые территории за счет активного развития могут стать налоговым донором столицы в течение пяти лет, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Уже сегодня налогооблагаемая база новой Москвы сопоставима с Москвой в старых границах. Я не исключаю, что в течение ближайших пяти лет присоединенные территории станут налоговым донором всего города», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Данных результатов можно достичь благодаря комплексному развитию территорий – одновременное строительство жилья, офисно-деловой недвижимости, транспортной инфраструктуры, а также соцобъектов.

За последние семь лет на территории ТиНАО построено 17,4 миллиона квадратных недвижимости, в том числе 77 социальных объектов. Только в этом году здесь появилось 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 15 различных объектов социальной направленности.

«Уже сегодня в ТиНАО вводится 20-25% недвижимости от общего объема ввода по городу. И, по нашим прогнозам, этот показатель будет расти», – заключил Хуснуллин.

В планах на ближайшие 3 года – строительство 8 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе более 60 социальных объектов. Также продолжится строительство Коммунарской и Бирюлевской линий метро и новых дорожных магистралей.