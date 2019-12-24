РИАМО - 24 дек. Комиссия по предоставлению субсидии промышленным предприятиям на создание инженерной инфраструктуры одобрила восемь заявок от инвесторов, которые в текущем году создавали свои производства на территории Дубны, Ступина, Серпухова, Истры, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

«Общая сумма компенсации, которую получат инвесторы в рамках возмещения затрат на создание инженерной инфраструктуры в 2019 году, составляет почти 220 миллиона рублей. Итоги комиссии еще раз демонстрируют, что программа доступна, она работает, и при соблюдении всех условий все заявители получают субсидии», - отметил зампред регионального правительства Вадим Хромов.

Он также подчеркнул, что эта мера поддержки сохранится и в следующем году, инвесторов приглашают к участию в программе.

Компании, чьи заявки на субсидии были одобрены, работают в сферах пищевого производства, фармацевтики и медицинских изделий, производства упаковки, химии (крема/шампуни), а также сервисного оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности.

В рамках программы им компенсируют затраты на создание объектов инженерной инфраструктуры — газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, а также очистных сооружений.