РИАМО - 24 дек. Сезон катания на собачьих упряжках откроют в хаски-деревне «Рузская Аляска» после того, как в Подмосковье выпадет снег, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«В питомнике северных ездовых собак посетителям рассказывают, что оставил на Южном полюсе Руаль Амундсен для Роберта Скотта, на кого меняли своих детей эскимосы, за что дают на гонках красный фонарь и почему появились аляскинские хаски», — говорится в сообщении.

Трасса проходит в живописном месте на берегу Москвы-реки. Длинна маршрутов составляет 2, 4, 17 и 40 километров. С собаками здесь разрешают фотографироваться. После экскурсии можно будет отправиться в путешествие по заснеженному лесу.

В зависимости от погодных условий в упряжку ставится от шести до восьми собак. После утомительного путешествия гостей ждет русская баня или уютное кафе, которые находятся на территории деревни.