РИАМО - 24 дек. С начала 2019 года министерство экологии заключило контракты на ремонт восьми плотин, из которых три уже отремонтировали, а пять в процессе приема работ по реконструкции, по сравнению с прошлым годом темп работ увеличился вдвое, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В прошлом году по контракту с Минэкологии были отремонтированы четыре ГТС, таким образом, темпы ремонта аварийных сооружений выросли вдвое», - говорится в сообщении.

В этом году были отремонтированы плотины реки Конопелька в деревне Жуково и на реке Злодейке в деревне Юсупово округа Домодедово, а также на реке Людовне в селе Дальние Прудищи Ленинского округа.

Капитальный ремонт плотин прошел на реке Уча в Ивантеевке, на реке Истоминке в деревне Коровино в Серебряных Прудах и на реке Издель в Лотошине.

Ремонтные работы завершаются на ГТС на реке Востец в деревне Тишково округа Домодедово и на пруде реки Куновки в поселке Запрудня Талдомского округа.

Ремонт плотин предотвратил возможный ущерб от подтопления территорий на общую сумму 126,7 миллиона рублей.

С начала этого года по заказу Минэкологии было обследовано 225 бесхозных ГТС в 28 округах региона для оценки их состояния и внесения в программу капитального ремонта.